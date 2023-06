“ Vecinos fueron testigos de una golpiza que él le dio a la mamá de los niños, la agredió con machete. Había intentado abusar de la hija mayor de Magdalena”, agregó. También se supo que en ese tipo de episodios los cuatro niños huían de su vivienda y se internaban en la selva para no ser víctimas del maltrato del hombre.

Contó que, a principios de abril, Ranoque viajó a Bogotá como gobernador de Puerto Sábalo. Para ese viaje le habían entregado 6 millones de pesos con el fin de que hiciera gestiones ante el Gobierno, pero aseguran que no hizo nada y regresó diciendo que lo habían atracado. Además, volvió a la comunidad con otra mujer, a pesar de que ya tenía una familia.

Otro integrante de la comunidad indígena opinó sobre la custodia de los menores y aseguró que era un riesgo que quedaran en manos de su padre; no obstante, también indicó que tampoco era del todo bueno que los niños se quedaran con sus abuelos maternos. Estas dos partes son quienes están peleando la custodia de los niños.

“Sabemos bien el recorrido del padre, no sería bueno darle la custodia al padre por los delitos que ha cometido (...) Fue intento de violación contra la hija. Él tenía un castigo y se fue para no cumplirlo”, comentó el indígena, que no quiso revelar su identidad en diálogo con Los Informantes.