Agregó que espera una condena de entre 15 y 9 años de privación de la libertad en centro carcelario. Sin embargo, considera apelar la decisión que tome la justicia. “Yo no entiendo de qué manera mi conducta aparente podría agraviar a alguna persona”, comentó.

La generadora de contenidos tiene más de 3,5 millones de seguidores en Instagram, red social desde la que rifa dinero, hace videos virales y retos que circulan por las redes. En TikTok tiene 1,1 millones de seguidores y esa, según ella, es su actividad económica.

“Mañana me pueden condenar y yo estoy en mi casa en Barranquilla, no me estoy escapando, no me fui a otra ciudad. Estoy en mi casa”, aseguró Aída Merlano, quien espera la determinación del ente acusador sobre su proceso.

¿De dónde sale la plata de Aída Victoria Merlano?

Sobre ese punto, la influenciadora sostiene que los bienes que tiene –como una camioneta que es de su propiedad y otra más que le regaló a su padre– han sido adquiridos con el trabajo que hace en las plataformas virtuales.