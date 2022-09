De hecho, aseguró haber “escuchado en pasillos” el rumor de que había una orden directa de no hacer nada ante las invasiones, lo que daría lugar a sanciones por parte de la Procuraduría.

Tras la invasión de tierras que afecta a 10 departamentos del país, la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta en la que pide actuar de manera inmediata y amenaza al ministro de Defensa, Iván Velásquez, con futuras investigaciones disciplinarias si le ordena a la Policía Nacional no actuar ante las ocupaciones ilegales de predios.

“Pasadas las 48 horas, la Policía solo puede actuar si tiene esa orden judicial”, dijo Velásquez, quien también negó haberle dado alguna orden a la cúpula militar de no intervenir.

Invasiones no cesan

Ese llamado, sin embargo, no caló bien en varias de las familias que llevan acampando en predios desde hace varias semanas. “No nos pueden exigir irnos de acá sin nada. Es gente pobre que, en muchos casos, no tiene a dónde ir. El Esmad ha intentado entrar y se ha resistido porque somos muchos (...) hay que buscar una solución, pero definitivamente no es sacarnos a todos”, dijo una de las mujeres que ocupa un predio en Caloto, Cauca.

Por ahora, los azucareros, ganaderos y terratenientes –que son los más afectados– le han solicitado al Gobierno tomar medidas drásticas e impedir que comunidades sigan ingresando a los lotes. Fedegán, por ejemplo, alertó que ya serían 18 los departamentos afectados y que las invasiones no paran, aunque la cifra oficial se mantiene en 10.

Lo cierto es que la Policía sí ha tenido que intervenir en cientos de casos. Según confirmó el director de la Policía, Henry Sanabria, en entrevista con EL COLOMBANO, la institución ya ha registrado 600 situaciones de “conflictividad” en las que la Fuerza Pública intervino.