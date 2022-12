“(Él) entró a la habitación y ahí supe dónde estaba... me dijo que como había estado tan mal habían decidido, no sé quiénes, que me quedaba en su casa y me dijo que yo había vomitado; algo que no pude comprobar nunca porque en mi vestido no había un rastro de vómito, que por eso me lo quitó y luego me dijo: es que tú dormiste desnuda”, relató.

Después de eso, cuando ya estaba despierta, “(él) me pasó una camiseta suya y luego comenzó con tocamientos abusivos, me tocó las piernas, mis brazos y hasta llegó a mi torso debajo de mis senos. Me paré asustada y corrí al baño y la chapa de hecho no servía”.

Quiso bañarse, y en ese momento identificó un fluido que no era suyo en su ropa interior. Finalmente, consiguió salir del lugar, y estando en casa de su familia, comenzó a sentirse extraña. “Salió un olor extraño de mi vagina y era fétido”. Decidió entonces poner la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de sus padres y su hermana, quien es enfermera.