Desde Washington, Estados Unidos, el presidente Iván Duque Márquez aclaró la polémica que protagonizó hace algunos días respecto a si se reunión en Bucaramanga con el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández.

La especulación había nacido en la campaña del Pacto Histórico, luego se regó el rumor que hasta este miércoles fue despejado por el mandatario presente la celebración de los 200 años de relaciones entre Colombia y Estados Unidos para “decirles a los chismosos” si en efecto eso fue verdad.



“De una vez les digo a los chismosos, a los que se la pasan en la posverdad y hablando bobadas o pendejadas, yo no me he reunido con Rodolfo Hernández, yo no hago cosas por detrás”, contó Duque.