DJ Iván Duque: el expresidente ratificó su gusto por la música y desató una avalancha de comentarios

Anteriormente, el exmandatario ya había expresado su pasión por la música en sus redes sociales, reuniéndose con DJs del país. “Haciendo música con el máster Camilo Pulido disfrutando del talento de uno de los mejores DJs de Colombia” indicó Duque en una de sus publicaciones en su Instagram

En una entrevista del programa ‘Desnúdate con Eva’, de Eva Rey, en marzo de este año, Duque contó a lo que se estaba dedicando tras ser presidente.

“Estoy intentando aprender a producir música. Tengo mis guitarras, que disfruto mucho, y estoy empezando a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores. Conocer un poco más de esa industria que me apasiona” expresó Duque sobre su nuevo hobby.