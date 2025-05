Escándalo: jefe de disidencias estuvo escondido 55 días por la DNI en un hotel de Bogotá

En febrero de este año, en medio de la crisis del Catatumbo, el jefe disidente fue designado como delegado en la mesa de paz con el Gobierno Petro. Así las cosas, sus órdenes de captura fueron suspendidas. “No obstante, el cerco del Eln para arrasar con el Frente 33 no daba tregua y ‘Mocho Olmedo’ pidió pista para ser rescatado por la fuerza pública”, dice ese medio citando al abogado de “El Mocho”, Daniel Piedrahíta, quien agrega que hasta el 12 de febrero de 2025, día cuando fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía, su cliente no sabía que el Gobierno de Estados Unidos lo buscaba por narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.

“Es de anotar que el señor Jorge Arturo Lemus Montañez (director de la DNI), quien recibe al capturado, informó que por motivos de seguridad no puede dar información a los funcionarios de Policía Judicial del CTI sobre el lugar de permanencia o reclusión del señor Willington Henao Gutiérrez”, dice un documento revelado por Caracol.

Es decir, El Mocho no fue enviado al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota ese día. En cambio, dice la denuncia, la DNI, alegando asuntos de seguridad nacional, no informó para dónde se lo llevaba ni quién vigilaría que no se fugara. Finalmente fue llevado a un apartamento en la localidad de Chapinero en Bogotá.