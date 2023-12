El oficial en retiro fue vinculado a la investigación luego de que Ever Veloza García, alias HH; Armando Lugo, alias El Cabezón; y Yesid Pacheco Sarmiento, alias El Cabo, tres exparamilitares del bloque Calima de AUC, que participaron en la masacre indicaran que Amor tuvo conocimiento de que ellos iban a ingresar a esas zonas para matar a varios civiles.

“En sentir de esta Sala su proceder resulta altamente reprochable, ya que pese a tener conocimiento de sus deberes constitucionales, legales y funcionales, así como también la obligación de proteger a la población, no lo hizo, siendo por demás un sujeto con un alto rango militar y un gran conocimiento en su labor diaria”, se lee en el fallo de 150 páginas del Tribunal Superior de Buga que condenó a Amor este jueves.

El fallo agrega que “ese no hacer resulta altamente reprochable, porque fue él, y no otra persona, quien decidió dejar desprotegida a la población civil, y teniendo la posibilidad de hacerlo, no optó, en lo más mínimo, por tomar alguna medida de protección hacia ellos”.

“Conductas omisivas como la desplegada por Amor, fracturan la preservación de la convivencia pacífica de las personas y ofende la conciencia de la humanidad, más cuando los militares, únicos legitimados para portar armas de la República, deben estar realmente comprometidos con sus funciones y obligaciones, porque prestan un servicio para la sociedad y todos los habitantes del territorio nacional”, añade el documento.