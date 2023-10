Jonás Ariza no aceptó las disculpas que le pidió el Estado colombiano por haber matado a su padre en 2006. Aferrado a la imagen de su ser querido, y con los ojos hinchados, se dejó desgarrar por el dolor, y le gritó “hijueputas” a los uniformados del Ejército que cometieron el crimen.

“A mi papá me lo mataron el 16 de mayo de 2006 esos perros hijueputas del Ejército. Esos gonorreas, que no tenían que matar a mi papá. Yo tenía 14 años y mire, ya son 16 años que no tengo a mi papá y esos desgraciados siguen relajados por matar a una persona que no tenían que matarla”, decía entre lágrimas y suspiros Jonás.

El joven de 30 años fue una de las víctimas que acudió este 3 de octubre a un acto público de perdón, que adelantó el Ministerio de Defensa en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Allí, el Estado reconoció la responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales que cometieron miembros de la fuerza pública contra 19 jóvenes en Soacha y Bogotá.