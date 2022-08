La noche en la que Magaly* recibió el costalado de plata, se sintió la mujer más feliz del mundo. No recuerda si era jueves o martes o lunes, lo único que recuerda es que no podía con tanto billete: las manos le temblaban mientras agarraba la tula, los ojos desperdigados miraban a todos lados vigilando que no llegara nadie a robarle lo suyo, y cuando intentó ir a guardar tanto dinero, sus pies le respondieron a medias y terminó de bruces en el suelo.

“Como decidí trabajar me fui a sacar unos exámenes. Fui a nombre de mi hermana la mayor para poder entrar a trabajar en un club. Como las enfermeras conocían a mi hermana, ellas avisaron a la Sijín y me cogieron junto con la Fiscalía porque sabían que no era la del documento ni tenía esa edad. Duré un mes presa, me soltaron con la obligación de que mi hermana se hiciera a cargo de mí. Me llevaron para la comandancia de Policarpa, Nariño” relata Magaly.

“Nuestra relación siguió normal. Un día me dijo que me iba a proponer algo que me iba a gustar, algo que iba a ser bueno para mí económicamente para salir de la situación en la que estaba”, cuenta.

Mauricio, como llamaremos al investigador de la Policía, cortejó a Magaly hasta que una tarde le soltó lo que ella no esperaba, pero que él tenía planificado milimétricamente.

“Él me dijo que la propuesta era que ellos me daban 120 mil dólares para que yo ingresara a las Farc EP y entregara a cinco comandantes que le estaban haciendo daño al pueblo. Como estaba necesitada le dije que sí, y después le conté a una de mis hermanas y ella me dijo que no; yo lo llamé y le dije que eso era malo y que no distinguía a las personas que había que entregar, y me dijo bueno, usted se lo pierde”.

Pasaron 15 días de aquella declaración, que no fue precisamente de amor, y cuenta Magaly que la buscaron unos agentes de la Sijín. “Me dijeron que si no colaboraba me quitaban mi hija. Tuve que meterme al monte”, dijo.

Así se infiltró

La noche en la que Magaly decidió que tenía que infiltrarse como espía en las filas de las disidencias de las Farc, intuyó que ese podría ser su último día de vida sobre la tierra.

Con un ardor en el pecho, la joven de 17 años se despidió mentalmente de cada uno de los integrantes de su familia. Lloró por su hija que, según cuenta, quedó en manos del ICBF, y madrugó a presentarse ante la Sijín.

Sin entender lo que pasaba, Magaly fue recibida por más de 15 hombres que vociferaban en un salón. Todos le daban instrucciones, hasta que uno de ellos, se le acercó y le explicó cuál sería su misión.