“La denominada INCO (entidad que antecedía a la ANI) tenía muy mala fama, se referían a ella como la cueva de ladrones”, señaló.

Aseguró que el tramo Ocaña-Gamarra fue licitado después de realizar una serie de estudios que validaban la necesidad de la construcción y declaró que no hubo ningún tipo de interés personal en la creación de dichos planes.

“Yo no recuerdo los detalles contractuales de los otrosíes, yo no me metía en eso”, agregó.