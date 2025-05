Los Monsalve: la familia campesina que es protagonista en el juicio a Álvaro Uribe

A partir de ese señalamiento, todos los miembros de la familia se convirtieron en testigos, ciertas o no, de las versiones de Juan Guillermo. En el curso del juicio, la Fiscalía citó a declarar a la madre y a la hermana de Juan Guillermo, pero ambas se abstuvieron de asistir por razones de seguridad . La defensa, en cambio, llamó al padre y al hermano mayor del testigo. Ambos comparecieron .

Durante su declaración, dejó claro que cuando vivió en Guacharacas no presenció la creación de grupos paramilitares, como lo afirma su hermano. No obstante, admitió que en esa finca hacían presencia diversos actores armados, desde el Ejército hasta organizaciones criminales como las Farc y el ELN.

“La segunda vez que estuvimos en la finca sí pasaban los paramilitares. Pero eso no quiere decir que allá se conformara el grupo. Allá se quedaba el Ejército quince o veinte días, llegaban a acampar y hacían sus carpitas, pero también pasaba la guerrilla”, apuntó Monsalve.

Tras varios años en esa finca, la familia finalmente se fue y se radicó en otro lugar. Para entonces, Juan Guillermo ya se había independizado y vivía en otro sitio. Aunque intentaba mantener contacto con su hermano, el testigo reconoció que casi no se comunicaban: “Solo era como el saludo”, dijo.



Fue hasta el año 2011 cuando Óscar, según relató, recibió una llamada desde la cárcel, donde Juan Guillermo pagaba una condena de 40 años de prisión, para informarle que, por motivos de seguridad, toda la familia debía trasladarse a Bogotá.

En su declaración, Óscar afirmó que Juan Guillermo le dijo que “la cosa se pondría difícil”, ya que iba a testificar contra Álvaro Uribe. “En 2011 mi hermano (Juan Guillermo) me llamó y me dijo que Iván Cepeda quería ayudarle, pero que la familia se tenía que trasladar a Bogotá. Que había unos beneficios, pero que tocaba colaborarle a Iván Cepeda. Yo me negué a que esas formas fueran usadas para que él saliera de la cárcel”, señaló.

Explicó que esas colaboraciones apuntaban a declarar en contra de Santiago Uribe y Álvaro Uribe. Desde entonces, la relación entre los hermanos quedó fracturada. “Ese día nos colgamos maluco porque yo nunca estuve de acuerdo con eso. Me volví a hablar con él fue a través de mi mamá”, apuntó.