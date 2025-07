El presidente, sentado frente a sus ministros, aseguró que la mayoría de ellos no tenían claras las bases políticas y metas que él planteó desarrollar. Para Petro, su programa de Gobierno ha sido desconocido por su propio gabinete, algo que, según él, le ha causado desilusión y molestias.

“Yo no puedo tener mi último año con gente que no sepa el programa de gobierno y no lo aplique. Sea del color político que sea, el gobierno no puede permitir que se burle al pueblo”, aseguró, y añadió que la mayoría de sus ministros lo habían traicionado. Según el mandatario, muchos quedaron “al servicio del capital” por miedo a no conseguir empleo luego de su paso por el gobierno del cambio.

Lea también: CEJ rechaza cambio en la revisión de tutelas contra Petro y advierte riesgo a la independencia: “Una retaliación del Gobierno”

En ese orden de ideas, enfatizó en que: “El programa de gobierno es un mandato popular. Y siempre, aquí, el mandato popular se respeta. No hay norma o ley que se pueda poner por encima de la voluntad del pueblo”, por lo que, antes de dejar la Casa de Nariño, hará un cambio en su gabinete.

“La base democrática es el voto popular en la Presidencia, que ordenó unas cosas que el gabinete está haciendo lo contrario. Y el gabinete final del Gobierno del cambio no puede hacer eso. Entonces, anuncio que voy a hacer cambios radicales”, dijo y añadió que reconoce y conoce las críticas que le han hecho por cambiar tan constantemente de equipo de trabajo. Sin embargo, aseguró que ha sido necesario debido a que no ha encontrado un grupo que cumpla sus expectativas.