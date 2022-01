Las “excusas” del concejal que le tendió la trampa a conductor de InDriver

“Por necesidad abrí la aplicación porque no tenía plata para la comida y para el hotel. Me puse a sacar InDriver y, desafortunadamente, el primer servicio que hice fue el del concejal que me llamó y me tendió la trampa”, expresó Carlos Gutiérrez, el conductor implicado en esta situación.

El carro de Carlos fue inmovilizado y llevado hasta los patios. La preocupación del conductor, un hombre de 60 años, incrementó porque el carro era de su hija y también su único sustento.