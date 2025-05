Leyva también aseguró que habría personas llamando a sus allegados para preguntarles malintencionadamente sobre el excanciller, y, en ese orden de ideas, afirmó que hace responsable al presidente sobre posibles daños que pueda sufrir él o su familia: “Si cualquier cosa me pasa a mí o a mi familia es responsabilidad de Gustavo Petro”, dijo, y anunció que pronto habrá una nueva carta.

Por último, Leyva aseguró: “Téngalo claro Gustavo: no me callará. Mi vida se alarga aunque usted le moleste, seguirá teniendo sentido solo si lucho para que Colombia recupere la dignidad manchada por su comportamiento enfermo y descontrolado del cual he sido testigo”.

A principios de mes, en otra controvertida carta, Leyva acusó a Petro de desapariciones durante visitas diplomáticas, negarse a contestar las llamadas de otros jefes de Estado y firmar documentos públicos con falsedad ideológica.

La razón de estas acciones, asegura Leyva, tendrían origen en los presuntos problemas de drogadicción del jefe de Estado. Ante estas acusaciones, Leyva pidió revisar la permanencia en el poder del presidente.

Se trata de la segunda entrega de una misiva de este tipo. En la primera, el exministro ya había acusado a Petro de tener problemas con el consumo de drogas. Sin embargo, esta vez la carta tiene más detalles sobre las conductas que hicieron dudar al exfuncionario del estado físico y psicológico del jefe de Estado.

En cuanto a las visitas diplomáticas, el excanciller aseguró que, mientras trabajó con el presidente Gustavo Petro, este desapareció durante las visitas a Chile, Suiza y Francia. Sobre la visita a este último país, el presidente aseguró que desapareció para estar con su familia. Sin embargo, en el documento público que fue radicado para explicar las ausencias de Petro, se asegura que se debió a “razones técnico-aeroportuarias”.

Aquella es la razón por la que Leyva acusa al presidente Petro de firmar documentos con falsedad ideológica. “A propósito de querer enmendar la plana lo asesoraron mal al ponerlo a firmar el Decreto número 1009 del 24 de junio de 2023 consignando en ese acto administrativo una falsa motivación del mismo y una falsedad ideológica en documento público”, dijo Leyva.

Mientras que, cuando visitaron Alemania, Chile e Italia, el jefe de Estado habría causado altercados o incomodidades con los funcionarios de aquellos países. Además, según Leyva, el presidente también se negó a atender por teléfono

Su comportamiento en aquellos viajes, dice Leyva, se debe al presunto problema de drogadicción del jefe de Estado colombiano. “Reconozca Presidente que esas desapariciones, extravíos y conductas insólitas son propias de una enfermiza condición. Ella, alimentada por un vicio suyo ya de notorio y público conocimiento. Es una tragedia personal suya pero también una tragedia para Colombia toda”, dijo.

Y agregó: “Señor, es que usted sigue en la adicción. Al decir de los especialistas, trátase de una dependencia de sustancias que compromete las emociones y el equilibrio psíquico. Lo dicen ellos, no yo”. Frente a esto, Leyva no se limitó a solicitar una revisión de su estado de salud, sino que pidió revisar la capacidad de Gustavo Petro para seguir ejerciendo como jefe de Estado.

“Ser un Jefe de Estado implica ser capaz de detentar auctoritas; atributo necesario para ser representante de la unidad nacional. No importa si se tienen adversarios, contradictores, enemigos, todo ello natural por devenir de la usanza de la democracia. Pero sin auctoritas el poder se desborda, se deshonra, se destruye, se corrompe”, explicó Layva.