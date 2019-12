“Me conmueven los campesinos que no tuvieron subsidios”: Julián Román tras carta de Arias

“¿Que si me conmueve la carta? Me conmueven la familia de Dilan y de los policías y militares asesinados en esta guerra eterna, las madres de los falsos positivos, las familias campesinas que no tuvieron acceso a los subsidios por las políticas corruptas. Eso me conmueve”, escribió el actor Julián Román tras la carta que le envió Andrés Felipe Arias.

En la misiva, Arias expone que “fui condenado injustamente por un delito que no cometí, en medio de un proceso judicial colmado de anomalias, abusos y violaciones a mi derecho de defensa y al debido proceso”.

Se defendió del nombre con el que es conocido el proyecto diciendo que “las leyes no llevan el nombre de personas. Es

cierto que el proyecto que lo tiene atormentado garantiza el derecho humano fundamental a impugnar una condena a quienes no han tenido la posibilidad de hacerlo. Pero, según he leído, el proyecto lo tramita el Congreso no precisamente por mí, sino porque así lo ha ordenado en varios fallos la Corte Constitucional”.

Invitó al actor a “confiar en la buena fe de todos; de confiar que tanto usted como quienes no comulgamos con sus ideas y sus formas ciertamente queremos un mejor país”.

“Quizá no compartimos las mismas tesis sobre el camino a seguir, pero apostaria a que compartimos el mismo sueño de llegada: una mejor Colombia. Sobra decir que en ningún momento le estoy sugiriendo que renuncie a su lucha. Sólo es una invitación a ser fuerte y firme con las ideas, pero suave con las personas. No es fácil, pero alivia el corazón. Y es más efectivo”, escribió.

El exministro finalizó su carta con una cita de Bohemian Rapsody, de Queen, escribiendo: “I’ve done my sentence, but committed no crime...”- Freddie Mercury.