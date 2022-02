Al cierre del video, que se conoce en medio de acusaciones mutuas de los abogados de Char y Merlano –que incluyen el anuncio de nuevas denuncias penales entre ambas partes–, Nule deja en claro que está segura que nada de este escándalo, bautizado como la tormenta Aída, la va a afectar a ella o a su familia; y, por ende, a su esposo que está en campaña.

“Las personas que me conocen saben que toda esta información no me va a desestabilizar, no me va a afectar, no me va a quebrar, ni a mí ni a mi familia”, precisó Katia Nule.