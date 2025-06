La consulta popular vía decreto es la primera gran ruptura democrática de Petro que amenaza a las instituciones

El presidente Gustavo Petro cruzó la línea que no se debe superar en la democracia y corre el riesgo de derivar en el autoritarismo. El mandatario anunció en alocución que desconocerá al Congreso luego de semanas de sugerir que había que “revocarlo” y de llamar a los parlamentarios “hp”. Dijo también que si las instituciones no hacen lo que el pueblo quiere, entonces “las instituciones se van”. Esta es la amenaza más riesgosa hasta ahora en tres años de administración.

En su voluntad, Petro no solo se está saltando al Congreso sino al poder judicial. Esto es porque si el Gobierno insiste en que en la decisión final de la votación hubo un vicio de procedimiento, el camino institucional es que el ejecutivo espere una decisión del Consejo de Estado, en donde ya hay una demanda a esa votación. Sin esa decisión, Petro anuncia la declaratoria. El golpe es doble al poder del Senado y al poder de la rama judicial que debería tener independencia y decidir sin presiones.

Este no es el inicio de una relación tensa sino el desenlace. En los últimos meses Petro insultó de manera específica a varios senadores y de manera general a la institución del Congreso. Los llamó “hp” en la Plaza de Bolívar, traidores del pueblo, amenazó con revocarlos e hizo énfasis en que habría consecuencias si se negaba la consulta, lo que finalmente ocurrió.

Los partidos políticos más grandes no dudaron en llamarlo golpe de Estado, algo que ya había dicho el expresidente César Gaviria señalando que si Petro desconocía a las instituciones, deberían los partidos desconocerlo a él. Otras voces como la del exprocurador Fernando Carrillo expusieron de frente que se trata de un golpe. “Las amenazas prevaricadoras con un decreto inconstitucional son la careta de acciones propias de un autoritarismo populista. No son una simple leguleyada, ni un golpe blando, son un golpazo a la Constitución de 1991”, escribió Carrillo en Twitter.

Con esta decisión Petro se juega su último año de Gobierno ya no solo enfrentado al Congreso, que no ha pasado sus reformas en limpio como lo pretendía el mandatario, sino al poder judicial que se ha caracterizado en la historia republicana del país por mantener su independencia frente a los actores armados, los narcotraficantes, y el poder presidencial. Las cortes no han sido sometidas en Colombia y es difícil que puedan cambiar su criterio frente a un gobernante que además ha desconocido a otras instituciones con llamados beligerantes que podrían escalar a la violencia.

Solo basta recordar que cuando la Corte Suprema no estaba eligiendo a al fiscal general en los tiempos en los que quería el presidente, Petro estimuló y provocó a manifestantes que llegaron hasta el Palacio de Justicia y arrojaron piedras a las camionetas de los magistrados. La Corte estaba tomando el tiempo necesario para considerar las hojas de vida con paciencia, como ha sido tradicional, pero el interés del jefe de Estado era sacar de su cargo con agilidad a la fiscal encargada Martha Mancera, que era la vicefiscal de Francisco Barbosa. Finalmente llegó Luz Adriana Camargo con la decisión de la Corte. La terna era del presidente, como establece la Constitución, por lo tanto era innecesario presionarla pero así ocurrió y eso creó un malestar entre ambos poderes.