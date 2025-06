Nacional logra un empate agridulce en El Campín ante Millonarios; ya son cinco partidos sin ganar

En otras circunstancias, el empate sin goles en El Campín frente a Millonarios podría haberse recibido como un resultado digno para Atlético Nacional. Ausencias claves, el liderazgo sólido del rival en el grupo, el temido punto invisible que favorece al azul en caso de igualdad, y la ausencia de la hinchada verdolaga en las tribunas componían un panorama complejo, casi adverso. Pero no. En esta etapa del campeonato, el punto no suma lo que debería y, peor aún, deja un sabor amargo en una racha que ya comienza a oler a crisis.

Porque este Nacional no se puede permitir empates. No ahora. No cuando ya suma cinco partidos sin conocer la victoria. Un déficit alarmante que no se repetía desde aquel fatídico febrero del año pasado, cuando el equipo encadenó cinco derrotas consecutivas en uno de los tramos más oscuros de los últimos años. Hoy, 76 partidos y 16 meses después, la sombra del pasado vuelve a posarse sobre el verde paisa. Y con ella, la frustración.

El balance tras dos fechas de los cuadrangulares es claro: Nacional tiene apenas dos puntos de seis disputados. La expectativa interna —y la necesidad real— era tener, como mínimo, cuatro unidades al cabo de esta doble jornada. No se logró. Y ahora, con el liderato en manos de Millonarios (4 puntos) y el fantasma del punto invisible acechando, el margen de error es mínimo. O quizá, ya no hay margen alguno.

El partido ante Millonarios tuvo entrega, actitud y buenas intenciones. Pero faltaron ideas, precisión y, sobre todo, gol. Las opciones escasearon, y el arco rival pareció quedar más lejos de lo habitual. El poste evitó el grito bogotano en un par de ocasiones, pero para Nacional el grito jamás llegó. Lo más emocionante del juego fue, paradójicamente, lo que no ocurrió: dos jugadas polémicas dentro del área que podrían haber cambiado el destino del partido y no fueron revisadas por el VAR. Una acción en la que Álvaro Montero choca a Viveros y otra en la que Willian Tesillo impacta el pie de Falcao. Ambas quedaron en la nada. Ambas merecieron más.

Gandolfi ha sido claro: esta racha se rompe con una victoria. Pero el tiempo pasa y la victoria no aparece. Y ya son cinco partidos sin victorias. Cinco jornadas acumulando frustraciones, que no son normales para un equipo de la envergadura de Nacional.

Sin embargo, al final del partido, el técnico Javier Gandolfi dijo que todavía es muy temprano para hacer cuentas y que considera el empate un buen resultado.

Eso que dice el entrenador verde solo se confirmará en la cancha, y por eso este domingo será decisivo. El elenco antioqueño recibirá a Santa Fe a las 4:05 p.m. en el Atanasio, con la obligación de ganar. No hay otra.

Al mismo tiempo, deberá esperar que Once Caldas derrote a Millonarios para que el panorama vuelva a abrirse. Solo así, el Verde podría llegar al liderato del grupo y, en las últimas tres fechas, depender de sí mismo para alcanzar la final y soñar, una vez más, con una nueva estrella.

Para ese objetivo, tendría el regreso de Edwin Cardona, jugador fundamental en el actual proceso. Su influencia este año en el equipo la respaldan las cifras: con él en la cancha, el Verde ha alcanzado un desempeño del 60 %; cuando no ha estado, ese rendimiento baja al 40 %.

Pero, mientras tanto, el Verde camina por la cuerda floja. Y cada juego sin festejos, como el de este jueves, duele más de lo que suma.

Reviva aquí el minuto a minuto de este compromiso: