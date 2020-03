La Conversación Nacional de 112 días y 13.883 propuestas

Paralelamente, se adelantó la mesa con los líderes del paro y hubo siete reuniones. Los miembros de Comité expusieron un pliego que contenía, inicialmente, 13 peticiones, pero que, posteriormente, se ampliaron y extendieron hasta llegar a 135 puntos. El Gobierno ha dicho que 19 % de las pretensiones del pliego son inviables desde el punto de vista fiscal o político. Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), indicó que no ha habido acuerdo, “porque el Gobierno no accedió a que sea una mesa de negociación de los puntos que nosotros planteamos. Se nos ha invitado a una reunión, pero sin el carácter de que sea de negociación, entonces no asistiremos. La próxima semana vamos a sacar una carta abierta en la que cuestionamos la actitud del gobierno. Siempre estaremos dispuestos a los debates, reuniones, diálogos, porque creemos que todas las opiniones son válidas, pero desde noviembre hasta ahora no ha sucedido nada, ningún avance. No iremos a una nueva mesa”.