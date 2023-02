Julián gonzález

Comisión Colombiana de Juristas

El abogado Julián González, de la Comisión Colombiana de Juristas, le dijo a EL COLOMBIANO que la demanda que presentaron ante la Corte Constitucional pedía eliminar todas las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría, y aunque la Corte definió que esas funciones sí contradicen las disposiciones de la Corte IDH, se creó un mecanismo de revisión automática. Es decir que “el alto tribunal no le quita esa función, va a poder seguir sancionando a los servidores públicos. Esto no es una garantía real. La demanda no fue exitosa porque la Corte tomó una decisión extraña, nos deja muchas sorpresas y preguntas”.