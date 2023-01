Y como dice el dicho, “con el alma envenenada” Camila compartió en la red social Facebook las imágenes de Marta ocultando su rostro bajo las leyendas “ otra de muchas” y “hasta que la encontré”. Pero no fue solo eso. Camila fue hasta el lugar de trabajo de Marta y les enseñó a todos el contenido explícito.

Con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la Corte estudió el caso y determinó que el enojo que puede generar encontrar fotos íntimas de otras personas en una relación de pareja, no es autorización para apropiarse de esas imágenes y mucho menos publicarlas o exponerlas.

Así mismo, con respecto a la exhibición de las fotografías en el lugar de trabajo de Marta, la Corte señaló que ya era un daño consumado, puesto que “el envío ya se hizo y no puede deshacerse, y porque la exhibición es un hecho cumplido y ya no es posible lograr que quien haya visto las fotografías, obre como si no las hubiere visto o las borre de su memoria”.

Y en cuanto al reenvío del material privado a través de WhatsApp y posterior publicación en la red social Facebook, se concluyó que se trató de una apropiación indebida, ya que Marta nunca pretendió que sus fotos fueran vistas por alguien que no fuera su destinatario, es decir, Roberto. En este sentido, se concluyó que Camila quebró la esfera íntima de Marta y su esposo.

“Este reenvío constituye una apropiación indebida de dichas fotografías, que en sí misma vulnera sus derechos a la intimidad y a la propia imagen”, indicó el alto tribunal.

Ahora bien, aunque en las imágenes que hizo públicas Camila no se ve el rostro de Marta, para la Corte es importante destacar que se podían ver los rasgos y características de la fisionomía, algo más grave que otros signos externos.

Por lo tanto, “exhibir a terceros este tipo de imágenes, sin consentimiento de la persona y como resultado de una apropiación indebida de ellas, puede llegar a tener consecuencias jurídicas”, dicta el fallo.

Frente a este panorama, la Corte le dio 48 horas a Camila para que elimine todo el material que esté relacionado con la amante de su esposo. Sin embargo, la familia de Marta se rompió, su imagen en el trabajo se vio afectada y, en general, quedó aislada, a la espera de que la Fiscalía estudie si abre un proceso en contra de Camila tras la orden del alto tribunal.