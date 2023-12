Además, la presentadora paisa contó cómo cayó en el engaño de Khalilian . “Pude constatar en persona como estos personajes que validaban su supuesta identidad, él me mostró su pasaporte diplomático, contaba con esquema de seguridad y siempre que viajábamos a los Estados Unidos todos sus documentos aparecían en regla , adicional a que contaba con contactos que le ayudaban a agilizar los trámites y le daban un trato preferencial en los aeropuertos”, describió Aguilera.

“ Decía que su mamá era princesa y él decía ser diplomático. Él tenía su pasaporte diplomático. ¿Cómo no le crees? Cada vez que entrábamos a Estados Unidos, alguien lo recibía en el aeropuerto; era un trato preferencial”, contó Aguilera en una entrevista con W Radio.

La modelo antioqueña de 26 años, que representó al país en los certámenes de Miss Mundo Colombia 2021 y Miss Earth Colombia 2022, rompió su silencio y compartió detalles sobre su relación de dos años con el hombre que se hacía pasar por miembro de una familia real árabe . “Fui ingenua y me le creí el cuento”, confesó la presentadora en una entrevista.

Sin embargo, todas las mentiras salieron a la luz cuando la reina de belleza descubrió que su novio había sido detenido en Estados Unidos por cargos relacionados con la planificación del asesinato de un cineasta que estaba documentando su vida falsa.

“En el momento en el que me enteré de su arresto en Estados Unidos, sufrí un choque emocional que me afectó psicológica y sentimentalmente, pues no tenía idea de lo que estaba pasando”, dijo la modelo, quien al conocer la situación judicial de su novio, decidió terminar la relación.

Además, resaltó que durante su relación no estaba enterada de los engaños que sostenía el hombre, quien también se hacía pasar como empresario de criptomonedas.