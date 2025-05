La guerra que se desató en Urrá tras la captura de Andrés Calle: movimientos en la junta y denuncias por miles de millones de pesos

La historia además se conecta con el caso de Ecopetrol tras la publicación del diario EL TIEMPO, que reveló el interés para contratar en Estados Unidos a la firma Covington and Burling. El interés del contrato era hacer una consultoría para que identificara si los problemas de Ricardo Roa –entre los cuales figura también Urrá– estaban afectando a la petrolera o su reputación internacional.

La pelea se reactivó por la designación de su nuevo presidente por parte de la junta directiva. La decisión se tomó ayer jueves, nombraron a Juan Acevedo Rocha. Lo grave es que se hizo mientras que el anterior presidente, Eduardo Díaz, estaba todavía en firme y sin su conocimiento. Fuentes que conocen la historia de primera mano en Tierra Alta, aseguran que el presidente actual, Díaz, había terminado el contrato de Acevedo mientras este último estaba de vacaciones por lo que la junta no habría podido hacer ese movimiento. Pero, al mismo tiempo, Díaz sería cercano a los Calle y por eso el Gobierno habría influenciado en tomar la decisión de su salida.

De acuerdo con el documento, este contrato de la construcción del parque solar que tiene un retraso de dos años, está en manos de un consorcio del cual hace parte una compañía llamada Luxim Ingeniería S.A.S. La denuncia aporta un documento en donde se prueba que la representante legal es Luz Amparo Muñoz Petro.

“En la foto anterior podemos ver al señor Nicolás Alcocer Petro con la señora Lucía Muñoz Petro y su esposo, el señor David Cerón (Accionista principal de luxim), de quien nos cuentan ha realizado distintas amenazas a los actuales directivos de Urrá por sus contactos en el alto gobierno y su relación estrecha con el hijo del presidente, y exige beneficios a los directivos y la junta directiva en procesos licitatorios. Parece que no nos hemos alejado ministro de los días tristes de Tomás y Jerónimo Uribe. Es importante precisar ministro que desde lo que nos indican, los actuales directivos de Urrá no han cedido a las presiones de Cerón, pero que la junta directiva, aunque no se ha dejado amenazar, sí ha sido permisiva”, dice el texto de la denuncia.

EL COLOMBIANO estableció que Alcocer habría estado visitando a Lucía Muñoz en Chinú el pasado 16 de marzo. “Ha venido varias veces con todo el esquema presidencial y los soldados. Aquí es imposible no verlo. Ha estado en la casa de Lucía que todo el mundo en Chinú sabe dónde es”, dijo otra fuente de esa región.

La pregunta es si el hijo del presidente está teniendo otra vez alguna influencia en la gigantesca empresa de la región.

Esto no es aislado. La Fiscalía estuvo realizando indagaciones sobre lo que ocurre en Urrá a partir de los anexos que Bonilla trasladó el año pasado. Hay otras denuncias por cientos de miles de millones de pesos en pérdidas. Este diario además tuvo acceso a un informe de auditoría interno con conclusiones preocupantes sobre cargos y personas que no estarían capacitadas ni cumpliendo con sus obligaciones en la hidroeléctrica.

El nuevo presidente designado por la junta directiva es pensionado y se evalúa si esa es una razón para impedir que se pueda posesionar. Acevedo es cercano a la exsenadora de Córdoba, Ruby Chaguí, prima del actual congresista José Elías Chagui que ha sido mencionado en el escándalo de la UNGRD.