Carlos Pizarro Molina, el único hijo varón de Pizarro

El excomandante del M-19 tuvo tres relaciones amorosas de las que salieron decientes. La primera fue con Myriam Rodríguez, con quien tuvo a María José; la segunda con Laura García, la madre de María del Mar; y la tercera y última fue con Hélida Molina, quien es la madre del recién conocido Carlos Ándres Pizarro.

Además de compartir su primer nombre, Pizarro y su hijo también tienen físicos similares y, quizás, podría compartir también el gusto por la política, pues Andrés no descarta lanzarse a un cargo de elección popular.

Carlos Andrés Pizarro tiene actualmente 32 años y nació justo en 1990, meses después de que asesinaran a su padre. Cuando ocurrió el magnicidio, su madre, Hélida Molina, tenía 25 años y estaba en embarazo de él.

“Desde el primer momento que yo tenía uso de razón, mi mamá nunca me lo negó, antes fue algo muy lindo porque toda mi familia siempre me decía: ‘Pizarrito, te ves muy parecido’, ‘ponte el sombrero’. Siempre fue algo muy especial para mí, de hecho, tengo un cuadro que mi mamá siempre me lo ponía al frente de mi cuarto para que me cuidara y era la foto de mi papá, siempre crecí con él y siempre para mí fue algo muy importante”, contó Carlos Andrés Pizarro en una entrevista con Caracol Radio.