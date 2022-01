Trágico accidente vial terminó en linchamiento

La vía es oscura y a esa hora –aunque todavía no es claro cómo pasó– el conductor no las vio mientras caminaban por ese borde de la calle, arrollándolas ante los ojos de algunos peatones y vehículos que transitaban por la zona. Sin embargo, otras versiones indican que la mujer o su esposo hicieron señas al camión para cruzar la calle, pero este no paró y siguió derecho.

En pocos minutos, bomberos, agentes de Tránsito, personal de salud en ambulancia e investigadores del CTI de la Fiscalía llegaron al lugar para atender la tragedia que apenas comenzaba.

Entre tanto, un grupo, aparentemente de indígenas que habitan en el parque se acercaron enfurecidos por la muerte de la mujer. “Dios mío, acabaron con el carro, papito Dios, tuve un accidente, Dios mío, ayúdenme”, se le escucha decir con desespero a Rivera, en un audio enviado a sus conocidos en la noche del martes, cuando su preocupación era que había atropellado a una persona y debía avisarle a la empresa.

En el fondo se oye cómo le golpeaban las ventanas del vehículo con el que minutos atrás había ocasionado la muerte de una madre que dejó cinco hijos huérfanos, según la comunidad, pero quizás no sabía nada de las víctimas, porque no lo dejaban bajarse.

Con rabia, ese cúmulo de personas atacó con ira el camión, que terminó siendo lo menos grave de la jornada turbulenta de esa noche. Mientras los cuerpos de Ermila Tunay Sintua y Sara García tendían sobre el suelo, la gente enfurecida no saciaba la rabia.

Entre tanto, Rivera llamó al gerente de la empresa de aseo, Mario Calderón, para contarle lo sucedido y la situación en la que se encontraba. Él prometió que se comunicaría con el alcalde del municipio de Guasca y con la Policía de la zona, para acudir a ayudarlo y resolver la situación.

El gerente le pidió a la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo que llamara a Hildebrand y lo tranquilizara, pues ya estaba buscando alternativas.

La mujer, de nombre Johana, contactó al conductor como le ordenó su jefe, pero del otro lado escuchó una voz diferente; no era la de Rivera. “No llamen más a este teléfono, porque a este hp lo matamos”, pronunció una persona al teléfono.

A pesar de que ninguno de los miembros de la comunidad consultados por este medio confirmó haber visto lo sucedido, Claudia Geragama, indígena embera, dijo: “El papá dijo que parara un momento y el carro no quiso, metió más velocidad, entonces es culpable el conductor, yo creo que por eso el papá reaccionó y agredió al conductor”.

Cuando pudieron sacar al victimario y víctima del lugar, a las 9:46 de la noche, lo llevaron al servicio de urgencias del Hospital de Engativá. Un grupo interdisciplinario lo atendió, pues tenía “trauma craneoencefálico severo, lesiones en torax, abdomen y extremidades” –su cuñado aseguró que le desfiguraron la cara y le arrancaron un dedo–, que hizo necesario ingresarlo al servicio de cirugía, en donde murió por un paro cardiorrespiratorio, según confirmó la Secretaría de Salud de Bogotá.

A las seis de la tarde del miércoles 26, en el Parque Principal de Guasca, la familia convocó a una velatón en rechazo a los actos violentos de la comunidad embera, que a su vez vive su propia tragedia.