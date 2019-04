La minga: el sur bloqueado y la negociación congelada

“El Gobierno ha hecho todos los esfuerzos y los seguirá haciendo. Pero tenemos que dejar claro que las vías de hecho no son la forma para que nosotros manejemos nuestras diferencias en una democracia”, dijo el jefe de Estado el jueves pasado.

Sin embargo, la negativa del presidente Duque ha sido clara y tajante: hasta que la minga no cese las vías de hecho y desbloquee las vías, no considerará ir a esa región del país.

Algo tienen claro, la minga no se levantará hasta que el presidente Iván Duque diga cuándo llega a conversar con ellos. Los comuneros consideran que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez , y el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos , no son interlocutores con capacidad de decisión.

Liz recordó que la protesta empezó a planearse después de no obtener respuesta a una carta enviada al presidente Iván Duque, tan pronto se posesionó. Así que dos meses después empezaron los preparativos y todo marcha como fue planeado.

Rubiel Liz , vocero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), explicó que cada persona llega al punto de la protesta con su provisión para una semana (plátano, yuca y hortalizas), la carne va por cuenta del movimiento que tiene ganado suficiente en las fincas comunitarias. Pasada una semana se hace el relevo por otros dos miembros de la familia y así es como el cansancio no los vence.

Duque insiste en que su Gobierno sí ha tenido toda la voluntad de dialogar con los indígenas, de hecho recordó como el 9 de agosto invitó “a la Casa de Nariño, para la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a un grupo muy amplio y representativo de todas nuestras comunidades en Colombia, comunidades ancestrales, y les dije que tenía el firme compromiso para que, por primera vez en un Plan de Desarrollo, tuviéramos un capítulo para los pueblos indígenas, con unos compromisos fehacientes, plausibles, en el Plan Plurianual de Inversiones”.

De ahí en adelante, continuó el mandatario, se realizaron una serie de reuniones, a instancias del Ministerio del Interior y del Departamento Nacional de Planeación en la construcción de un capítulo étnico que destina cerca de 10 billones de pesos.

Los líderes de la minga consideraron que como este, en principio, no fue radicado como un capítulo sino como un anexo era algo accesorio y no una prioridad en las políticas públicas del Ejecutivo, además el término étnico no los convenció porque ahí podrían quedar vinculados los afros, raizales y gitanos.

En los primeros días de la minga lograron que el Gobierno incluyera este aparte como un capítulo en las bases del Plan y la inversión de 10 billones fuera exclusiva para los indígenas. Pero no fue suficiente, “esos recursos se distribuyen en el país y no está claro cómo serán invertidos”, anotó Liz.

Y es que, solo en Cauca, las exigencias de la minga resultan desproporcionadas, llegan a 3,5 billones de pesos, adicionales a la partida ya aprobada. Esto es, para hacer un cálculo de las pretensiones, el total del presupuesto de la ciudad de Cali, que tiene más de 2.5 millones de habitantes y que plantea inversión social, infraestructura, educación, entre otros. El de Medellín es de 5.27 billones.