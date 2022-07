La más reciente Encuesta Pulso Social del Dane dejó ver que las cifras de reactivación económica y optimismo frente a la situación del país han mejorado, pero el daño que dejó la pandemia aún persiste: el 23,8 % de los colombianos no come tres veces al día, el 68,9 % cree que los precios de los productos van a aumentar en el próximo año y el 55,4 % no se siente seguro de caminar en su propio barrio durante las noches.

Esta es una de las últimas mediciones estadísticas grandes del Dane –encuestaron a 10.445 personas– antes del cambio de mandato presidencial. Las cifras dejan entrever el país que deja el Gobierno del presidente Iván Duque y el que le queda al electo presidente Gustavo Petro.

Precisamente, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, hizo énfasis en que el grueso de la información se recogió después de las elecciones del pasado 19 de junio, lo cual tuvo incidencia directa en los resultados.

Oviedo detalló que el fin de ese proceso electoral también marcó una reducción de la incertidumbre. Esto se vio, por ejemplo, en las mejoras que mostró el índice de Confianza del Consumidor (ICC). que pasó de 35,4 % a 38,4 % en un solo mes.