La pausa “obligada” de la bancada paisa

“Nosotros no hemos parado”

Juan Espinal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, resume el actuar suyo durante las últimas dos semanas. Explica que están evaluando, junto con la senadora Paola Holguín, si proyectos de ley, como el de presupuesto para la conservación de municipios patrimoniales o el de crear un registro único de instrumentos públicos, que iban a presentar el 16 de marzo los dejarán para la próxima legislatura. Además, explica que durante estos días han hablado con varios miembros el gobierno, como el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, y el director administrativo de la Presidencia, Diego Molano, para fijar estrategias de la atención a la pandemia y, además, hacer propuestas desde el partido.

“Realizamos control político”

El senador por el Partido de La U, Juan Felipe Lemos, es categórico en decir que la afirmación que el Congreso “no está trabajando” es falsa. “Venimos realizando reuniones informales a través de medios tecnológicos para vigilar y hacer seguimiento a las medidas tomadas del gobierno y para hacer control político”, agrega que por la circunstancia, “que nunca habíamos vivido”, la tarea legislativa ha quedado suspendida, pues la prioridad es pronunciarse sobre los decretos de ley expedidos por el presidente Iván Duque. Por último, insiste en que su esperanza es que el 13 de abril, cuando fueron citados, se retomen las sesiones ordinarias, algo que aún no es claro si ocurrirá por la cuarentena ir ahora hasta el próximo 27 de abril.

“Las Reuniones han sido un lío”

León Fredy Muñoz, representante de la Alianza Verde, explica que las reuniones informales son la norma y no la excepción. “Hemos hecho sesiones de comisiones informales y ha sido un lío, porque no hemos sido capaces de coordinar a 18 o 20 personas”, dice Muñoz, quien pertenece a la Comisión Sexta (encargada de Transportes y Comunicaciones), por eso, agrega, es necesaria una nueva plataforma tecnológica. En cuanto a su trabajo, indica que presentó un proyecto ante la Presidencia para que sea aceptado como decreto con fuerza de ley para “proteger a médicos y personas que trabajan en hospitales para recibir una indemnización y que se les dé una póliza de hasta 20 salarios mínimos”.

“Es un receso obligatorio”

La representante a la Cámara conservadora Nidia Marcela Osorio dijo que el control político es una prioridad en esta época. “El Congreso ha tenido una pausa en el ejercicio legislativo estos días por la declaratoria del estado de emergencia, pues esta tarea la asume el ejecutivo para ser más eficiente y ágil. Sin embargo, sabemos que después de que se venza el término de excepción, el Congreso tendrá 10 días para analizar todos los decretos y hacer una evaluación sobre los mismos”, afirma. También dice que se deben implementar las medidas necesarias para que, con o sin cuarentena, puedan sesionar virtual o presencialmente. “Estar aquí y no en Bogotá, no quiere decir que no hacemos nada”, concluye.

“El Congreso debe actuar”

Para el senador Liberal Iván Darío Agudelo, la discusión que hay en torno a si el Congreso puede sesionar virtualmente es estéril. Primero, porque está el decreto del presidente Iván Duque y, segundo, porque “es indudable que si la Corte Constitucional puede actuar virtualmente, tendrá que aceptar que el Congreso también lo haga de la misma forma”, cuando revise el decreto. Lo que dice es que, en el intermedio, se deben buscar cuáles son las mejores posibilidades para sesionar, augurando que la contingencia por el coronavirus “va para más tiempo”. Agrega que, mientras tanto, ha hecho seguimiento al trabajo del Ministerio de Ciencia y ha cuestionado su respuesta tardía “porque si perdemos tiempo, perdemos vidas”.

“Pedimos sesiones presenciales”

Jorge Gómez, único representante del Polo que quedó elegido en Antioquia, señaló que tanto él, como el resto de su bancada incluyendo el senador Jorge Robledo, ven la necesidad de que cuando se retomen las sesiones, se haga de manera presencial y no virtual. “La Constitución y la ley estatutaria no pueden ser modificadas por decretos de ley y, además, las sesiones presenciales son más eficientes que las virtuales. El Congreso no dispone la tecnología”, argumenta. Entre tanto, explica que está trabajando en un proyecto de ley para reformar el Código de Minas con el fin de resolver conflictos entre los titulares mineros y los denominados mineros ancestrales, así como para formalizar a mineros informales.

