En la votación, la Comisión VII del Senado aprobó el hundimiento del proyecto con 11 votos a 2, que no lo compartieron; mientras en la Cámara de Representantes por el sí hubo 16 y por el no 3.

El debate

Tras la votación, el Partido Cambio Radical, que fue el que presentó la iniciativa el año pasado y alcanzó el apoyo del gobierno nacional para tramitarla, indicó que lamentaba la decisión adoptada por el Congreso de la República de hundir un proyecto que permitía reformar el sistema de salud en Colombia. “El proyecto de ley garantizaba el derecho a la salud y la sostenibilidad del sistema, e incorporaba soluciones a problemáticas que se hicieron evidentes con el Covid-19”, afirmó el partido.

También invitó a los partidos políticos a “enfrentar los debates que Colombia necesita necesita con urgencia y a no dejarse llevar por información y especulaciones que carecen de profundidad y seriedad”.

Por su parte la presidente del partido de la U, Dilian Francisca Toro, señaló que “el proyecto a la salud no es estructural, no desarrolla la ley estatutaria que garantiza la salud como derecho fundamental, es simplemente un ajuste a las leyes vigentes. Esta ley, no resuelve la fragmentación porque continúa el manejo de los dos regímenes, no soluciona el problema de la financiación, sobretodo para la dignificación del recurso humano gestional en salud en los hospitales públicos; no corrige la dualidad de funciones que ha hecho que las EPS descuiden su papel de administradoras del riesgo financiero y de gestionadoras del riesgo en salud para mantener la población sana”.