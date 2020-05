“La vida no será como antes del 6 de marzo”

E l colombiano designado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para estudiar una posible vacuna contra el coronavirus y principal asesor del presidente Iván Duque para el manejo de la pandemia, el infectólogo Carlos Álvarez habló con EL COLOMBIANO para analizar el comportamiento del virus, los retos y cómo se ha manejado la epidemia.

A cuatro días de que los 880 municipios sin coronavirus empiecen a reabrirse económicamente, dice que entre los aspectos clave hay que tener controles sanitarios y epidemiológicos, hacer énfasis en el lavado de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento espacial.

¿Qué balance se puede hacer de la realidad del país?

“Es favorable. Me parece que los resultados están mostrando que los números de casos que han aparecido son menores a lo que se esperaba, gracias a las medidas tomadas. La tendencia, tanto de hospitalizados y fallecidos, es menor a lo que ocurre en otros países donde se tomaron medidas tardíamente”.

¿Se cumplieron dos meses del virus, qué se puede esperar ahora que hay más capacidad diagnóstica?

“Algunos indicadores mejorarán. Más importante que el indicador, lo clave es que tener pruebas rápidas y moleculares permitirá diagnosticar más tempranamente y evitar la propagación, haciendo trazabilidad de las personas que nos dan positivo”.

Siempre se habla de que la curva no se aplana, sino que se aplaza... ¿para qué ha servido aplazar ese pico de casos?

“Los colombianos debemos ser conscientes del virus y de la enfermedad y cambiar nuestros comportamientos. Se ganó espacio para adaptar la infraestructura hospitalaria, no solo en camas y más pruebas, sino en preparar a la gente para que las hagan. Son cosas que parecen sencillas, pero no, porque todo el mundo está en el mismo plan de buscar pruebas, respiradores... y eso lo hace más difícil. Es importante haber ganado tiempo en esa preparación, pero aún no hemos terminado”.

Hay flexibilización por sectores y apertura en municipios, ¿qué se debe tener en cuenta?

“Más que mi opinión, hay que ver los resultados. Evaluando los resultados se puede decir si se flexibiliza o no la cuarentena. Lo clave es que no vamos a pasar de extremo a extremo, porque la vida no será como antes del 6 de marzo. Estamos en una etapa inicial, no hemos tenido una curva, pero si volvemos a como estábamos antes, nos vamos a desbordar”.

¿Qué es lo que más le preocupa en este momento con el manejo de la pandemia?

“Primero, que nadie tiene la verdad revelada. Conocemos cosas del virus, pero hay muchas dudas por aclarar. En el caso nuestro es importante tener un tratamiento o vacuna, que es lo que nos permitiría tener una alternativa para no contagiarnos. Otra preocupación es qué tanto la gente es consciente de la forma de transmisión del virus y cambie su comportamiento, porque hay miedo, pero ese pánico no se traduce en cambio de comportamiento. Esa es la gran incertidumbre”.

¿Cuál ha sido la clave de

Antioquia?

“Son varias. El número de casos que llegó a Antioquia es probablemente menor que el que llegó a Bogotá, ¿por qué?, pues porque el virus llegó en avión y Bogotá tiene más vuelos que Rionegro. Lo segundo son las medidas adoptadas en cuanto a trazabilidad. Y lo tercero, la disciplina de la sociedad, aunque estos resultados hay que tomarlos con prudencia, porque esto no quiere decir que si se desinstalan las medidas las cosas seguirán igual. Una vez ingrese el virus y se propague, es difícil controlarlo, por eso mantener la disciplina social y la trazabilidad son herramientas que ayudarán”.

Ecuador y la migración generan preocupación, ¿cómo analiza ese riesgo?

“Es un espejo para Colombia, sobre todo de que no tenemos que confiarnos. Las condiciones de Ecuador en algunas regiones son iguales o mejores que las de Colombia y están desbordados. Son un reflejo de lo que puede pasar si no se toman medidas. Con el fenómeno migratorio, debemos seguir atentos”.

¿Cómo van los estudios para una vacuna con la OMS, tarea en la que usted está trabajando?

“Estamos en la fase de invitar a las instituciones que tienen experticia en investigación clínica para recibir los medicamentos y empezar a investigar. Tenemos hospitales de varios hospitales del país, incluyendo algunos de Antioquia. Es una fase inicial todavía”.