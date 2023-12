En un discurso que comenzó a las siete de la noche, el presidente Gustavo Petro hizo un balance del año que estuvo al frente del gobierno nacional. “Se completa el primer año de gobierno con sus más y sus menos”, dijo el primer mandatario de los colombianos.

A renglón seguido enumeró los que para él son los principales logros de estos dos años de su gobierno: bajar la tasa de inflación, fundamentalmente de los alimentos, y reducir el desempleo a un solo dígito: el 9 %. “La inflación en alimentos, factor determinante del hambre, ha sido controlada. En el último mes de noviembre tuvo un crecimiento negativo de sus precios, es decir, los precios de los alimentos bajaron con respecto al mes anterior”, dijo.

En ese primer tramo de la alocución, el líder natural del Pacto Histórico también habló del fin del subsidio a la gasolina que, según él, liberará 10 billones de pesos anuales de los dividendos de Ecopetrol, que podrán ser invertidos en el gasto social del país.

No faltó el dardo al expresidente Iván Duque: esta vez lo lanzó al decir que en el gobierno pasado se cayó el salario mínimo. “En dos años de Gobierno, habríamos elevado el nivel de vida de las 2 millones y medio de familias que ganan un salario mínimo y millones más que son jalonadas por él, un 12%”, afirmó.

Luego habló el presidente de la construcción en 2024 de sedes de educación superior en todo el territorio nacional, en particular en las regiones “olvidadas” del país. Esto, según Petro, servirá para cumplir con el decreto que reglamenta la educación superior gratuita y ayudará, además, a disminuir el índice de la violencia en Colombia.

También tuvo tiempo de hablar de las reformas que el Gobierno le propondrá al legislativo en el 2024: la reforma laboral —que haría que los trabajadores cobren por el trabajo nocturno y en días festivos—, la reforma a la salud —que haría que el dinero del estado no pasara por las eps— y la reforma pensional.

“En el 2024 se presentarán los proyectos de ley para reformar la ley de servicios públicos domiciliarios. Buscamos que el actor prevalente sea el y la usuaria de los servicios públicos en Colombia. No queremos más fórmulas tarifarias que permitan la especulación y hagan que unas pocas empresas capten ganancias extraordinarias del bolsillo de la población misma. Se presentará también el proyecto de ley de minería para proteger la pequeña minería del país y llevarla hacia tecnologías limpias. Vamos a establecer un sistema de compra de oro que permita acabar con las economías ilícitas”, dijo respecto a la intervención del estado en asuntos de la energía y de la minería.

En el cierre del discurso de veinte minutos, Petro hizo una leve autocrítica. “Obviamente no todo es positivo. La maquinaria estatal sigue siendo lenta, los nubarrones económicos no se alejan y la violencia se aferra a la historia del país y no quiere abandonarla”.

En todo caso, el tono del discurso mantuvo la línea retórica de Petro que elogia sus aciertos e invisibiliza los escándalos que han salpicado su periodo en la Casa de Nariño: el lío de la niñera de Laura Sarabia, los audios de Armando Benedetti y las imputaciones a su hijo Nicolás Petro.