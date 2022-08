“He sentido que no puedo más”, le dijo Lalis a W Radio, por cuenta del acoso que ha recibido de influencers y personas de la otra orilla política como Natalia Bedoya y el congresista Miguel Polo Polo.

Varios le han recordado cuando se burlaba del presidente Iván Duque, llamándolo “porky” por su aspecto físico.

No obstante, en 2020 ella dijo que no se estaba mofando de la apariencia del presidente, sino que estaba inspirada en una bandera de unos artistas que habían hecho una bandera del personaje de caricatura llamado Porky.

“No hablamos de porky en torno a su físico, sino de Porky como el personaje (...) una persona tímida, que está manejada por una personaje”, señaló. Y agregó que el debate no se debía dar por el físico, sino “atacar los argumentos políticos (...) no porque si está gordo o está flaco”.

Además, explicó que no era comparable el matoneo a un mandatario con el que hay hacia una mujer acosada en redes sociales.