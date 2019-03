“Las Cortes no hacen acuerdos bajo la mesa”

Dar solución a la transformación que requiere la Justicia en Colombia, no con una gran reforma, sino con pequeños cambios sucesivos, es la propuesta de la presidenta del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, quien, en diálogo con EL COLOMBIANO, habló de los fallidos intentos de hacer cambios de fondo al sistema y respondió a quienes critican la transparencia de las cortes.

En los últimos 10 años, el país ha vivido 4 intentos fallidos por reformar la Justicia, ¿cuál es la salida?

“Desde tiempo atrás estamos trabajando en el Consejo de Estado en estas reformas. Hemos hecho propuestas encaminadas a atacar los problemas de congestión, cercanía al ciudadano y transparencia. Trabajamos en la formalización de procedimientos de manejo de correspondencia, archivo de elecciones y otros que pronto pondremos en su conocimiento. Trabajamos, desde hace dos años, en una propuesta de reforma a la Ley 1437, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. También en un proyecto de compilación y actualización del reglamento del Consejo de Estado. Habrá temas que sí debemos concertar entre los diferentes actores como la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y estamos dispuestos a aportar en los debates, teniendo como horizonte la mejora del servicio de administración de justicia”.

Hay sectores políticos que culpan a las Cortes de confabularse para no permitir ese cambio institucional, ¿han sido realmente neutrales?, ¿están comprometidas con la posibilidad de transformar el acceso a la administración de Justicia?

“No existen acuerdos debajo de la mesa ni hay confabulaciones. Hay magistrados que están de acuerdo y otros en desacuerdo y como somos una democracia, la posición de las mayorías define la de la corporación. En el caso del Consejo de Estado, siempre que nos han llamado a debate hemos ido. En 2018 presentamos una reforma constitucional de iniciativa propia en la que renunciábamos a las facultades electorales frente al Procurador y Auditor, este proyecto fue archivado en el Congreso, pero siempre hemos demostrado la disposición de reformas para la mejora del servicio. Transformar el acceso a la justicia no es solo reformar las normas, y así lo entendemos. Por eso pusimos a disposición de la ciudadanía plataformas para presentar denuncias por internet, divulgar el sentido de las decisiones inmediatamente terminan las salas. Es otra forma de transformar el acceso a la justicia”.

En el último intento por reformar las cortes, hubo consenso entre los presidentes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado sobre la necesaria eliminación del Consejo Superior, ¿esa idea persiste?

“Si se revisa el comunicado conjunto entre las Cortes del 26 de noviembre del año pasado no hablamos de la eliminación per se del Consejo Superior, planteamos la necesidad de realizar cambios al actual diseño organizacional para fortalecer la autonomía real de la Rama Judicial, la eficiencia, la efectividad y la rendición de cuentas y también consideramos que el órgano de administración y gobierno de la Rama Judicial no debe tener la naturaleza de Alta Corte, no buscamos tener jueces, sino perfiles administrativos desde lo técnico”.

Da la impresión de que la pelea por la administración de los recursos de la Rama Judicial es por cargos, ¿es así?

“No se trata de cargos y burocracia. La realidad es otra. Existe un amplio consenso entre diferentes actores, sobre que la demanda de justicia ha superado enormemente la oferta que prestamos desde la Rama Judicial. Un ejemplo de eso es que, de los 1.103 municipios que tiene Colombia, solo estamos en 40 circuitos judiciales con 342 juzgados. Esto quiere decir, por ejemplo, que una persona que vive en Tumaco tiene que hacer un viaje de 6 horas para presentar una demanda administrativa, y debe hacerlo en Pasto. Eso no puede ser. Necesitamos un mayor número de jueces para mejorar el acceso a la justicia”.

Investigaciones penales contra algunos magistrados y exmagistrados de altas cortes, como Gustavo Malo o Jorge Pretelt, generan cuestionamientos, ¿es injusta esa desconfianza?

“El Consejo de Estado siempre ha pedido que se investigue y juzgue a los responsables de esas conductas. Rendimos cuentas desde 2015, publicamos datos financieros que extraemos de la declaración de renta de los consejeros en la página web, los 26 distritos judiciales de nuestra jurisdicción rinden cuentas en sus territorios y tenemos una Comisión de ética. Somos referente mundial en temas de ética y autorregulación”.

Es motivo de debate la suspensión de varios concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, como la 429 en Antioquia, ¿en qué va eso?

“Este es un proceso de un volumen considerable toda vez que tiene un alrededor de 160 coadyuvantes. Efectivamente existe, desde mayo pasado, una medida de suspensión provisional al concurso de méritos, pero han presentado infinidad de recursos de súplica y nulidad de la decisión. El expediente está al despacho del magistrado Gabriel Valbuena para decidir sobre el recurso de súplica”.