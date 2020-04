Las dudas en el Congreso para retomar funciones

Una de las primeras colectividades en pronunciarse en conjunto sobre lo que debía hacerse fue el Polo Democrático. A través de un comunicado, sus siete congresistas (cinco senadores y dos representantes) manifestaron que “si el Congreso no se reúne presencialmente para cumplir con sus deberes y trabajos de ley no es porque no pueda sino porque no lo quieren reunir”. Sin embargo, esto ya quedó descartado, pero permite que el senador Jorge Robledo, de 70 años, sí pueda estar.

Un punto medio lo plantea Roy Barreras, senador del Partido de La U, quien le dijo a EL COLOMBIANO que, para él, la solución está en las sesiones mixtas. Es decir, que tanto bancadas como comisiones sigan reuniéndose virtualmente, ya de manera formal, y que, para votar, cada colectividad designe a unos voceros que “voten respetando las medidas de aislamiento y sin necesidad de la congestión de las plenarias”.

Sin embargo, la senadora uribista Paola Holguín señala que, aunque han seguido trabajando teniendo “dos o tres reuniones cada día”, hay dos problemas: primero, el jurídico, al no existir un concepto de ninguna autoridad que avale las sesiones virtuales y, segundo, el tecnológico pues no hay garantía de seguridad en las votaciones virtuales, a diferencia de las presenciales que se certifican con la huella de cada congresista.