Desde que el actual Gobierno subió al poder y cuando emprendió una cruzada para darle un cambio total al sistema de salud, sus funcionarios, congresistas aliados y seguidores han hecho eco de un dogma: que las entidades promotoras de salud (EPS) no tienen control, vigilancia ni auditoría y que, prácticamente, hacen lo que se les da la gana con la plata que el Estado les da para garantizar la atención médica de sus afiliados. Sin embargo, esa frase bien podría ubicarse en aquel principio atribuido a Joseph Göebbels de que “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”.

El funcionario de más alto rango del sector salud que sostuvo esto fue el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix Martínez. Lo hizo en una entrevista en el programa “Pregunta Yamid”, en donde sostuvo que ese dinero “una vez entregados a las EPS el Estado no los controla y no los audita, (sino que) recibe un informe a final de año de servicios y costos prestados”. Y luego insistió en que “prácticamente no (tienen vigilancia), porque ese es el sistema: se supone que en manos de ellos es un manejo privado y ellos pueden hacer con el dinero lo mejor posible”.