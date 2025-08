Tiktoker compró casa de Ed y Lorraine Warren y ahora cuidará a la muñeca Annabelle

La muñeca Annabelle no es el único objeto considerada sobrenatural que forma parte del museo. Durante años, los Warren recopilaron crucifijos, espejos malditos, estatuas, máscaras rituales y otras piezas que, según ellos, estaban relacionadas con entidades demoníacas o sucesos inexplicables.

No han faltado críticas y escepticismo frente a esta decisión. Algunos consideran que tratar con objetos supuestamente poseídos puede resultar peligroso, mientras otros acusan al creador de contenido de buscar fama valiéndose del miedo y el morbo.

Con esta adquisición, Rife se posiciona como una figura emergente dentro entre la comunidad apasionada por los temas paranormales. Asegura que su objetivo es preservar el legado de los Warren y adaptarlo a las dinámicas digitales del siglo XXI.

Mientras tanto, la muñeca Annabelle permanece bajo estricta vigilancia en su vitrina sellada. Aunque muchos aseguran que no es más que una leyenda moderna, otros prefieren no desafiar al misterio y comprobar que las nueve películas —El Conjuro, Annabelle, El Conjuro 2, Annabelle: La creación, La Monja, Annabelle vuelve a casa, El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo, La Monja 2 y El Conjuro: últimos ritos— que han sido un éxito en taquilla en el mundo tengan algo de razón.

