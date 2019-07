Las lideresas que alzaron su voz

¿Qué es lo que está pasando?



“Soy líder afro y de la comunidad LGTBI en Cali y Valle del Cauca. Para las comunidades lo que está pasando es un desconocimiento de nuestras realidades y una invisibilización tanto del pueblo negro como de las comunidades LGTBI. Los afros no estamos representados en los temas étnicos y de diversidad sexual. Nosotros lo que estamos haciendo es darles voz a muchas personas que necesitan ser visibles. Pero esto no puede significar la muerte, no puede ser que esto sea como una especie de pena de muerte”.



¿Cómo puede cambiar?



“Tener conciencia, tener un poco de humanidad. En el caso de los líderes afro y LGTBI, lo que toca es que las comunidades empiecen a trabajar fuerte el antirracismo y también la homofobia. Que toda esta problemática se trabaje a nivel nacional. Pero también hay que tener conciencia entre los colombianos y debemos bajarle a la agresividad, como ciudadanos debemos dialogar más y no atacarnos tanto. Eso es una responsabilidadque tenemos”.



¿Qué le pediría al gobierno?



“Que cumpla. Que se cumplan todas las normas que están escritas, porque si eso ocurriera no tendríamos tantos problemas en cada una de las regiones del país, pero para esto se necesita voluntad política y es lo que no hay; falta quitarse tantos sesgos morales e ideológicos, falta dejar de pensar tanto en ganancias económicas y pensar más en las ganancias de vida. Mejorar el bienestar de las personas y así pueden mejorar muchas cosas en nuestro territorio”.