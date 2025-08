Las duras frases con que Uribe confrontó a la juez y apeló su condena de 12 años

La orden de la juez Heredia había sido clara: la decisión no podía ser filtrada.

El documento, en todo caso, terminó en poder de los periodistas antes de que ella lo expusiera. La togada no ocultó su molestia.

—Tengo entendido que alguno de los hijos del procesado, que no tuvo la gallardía de venir a acompañarlo acá, sí tuvo tiempo para hacer publicaciones en mi contra en redes sociales –apuntó Heredia.

La audiencia apenas comenzaba y el expresidente no tenía el uso de la palabra. No se contuvo:

—Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia.