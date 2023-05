A los ruidos de la selva del Guaviare se sumaron las voces de unos niños que gritan en medio de la noche. A su llamado responden más de 160 rescatistas que esperan encontrarlos con vida tras 500 horas de búsqueda luego de que una avioneta cayera en picada el pasado primero de mayo. Los cuatro infantes quedaron a la deriva y a su suerte en un área de 17 km x 19 km de un terreno selvático y agreste.

En medio de un operativo al que llamaron “Operación Esperanza”, el papá de los niños, uniformados de las Fuerzas Militares y comunidades indígenas de la zona se internaron desde hace 14 días en el corazón de una selva espesa en la que ya han completado un perímetro de casi el 80% del área urbana de Bogotá.

Han seguido las pistas que van dejando a su paso Lesly Jacobombaire Mucutuy (13 años), Soleiny Jacobombaire Mucutuy (9 años), Tien Noriel Ronoque Mucutuy (4 años) y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy (11 meses). Voces, huellas frescas en la tierra húmeda, frutas mordidas y refugios improvisados son los rastros que mantienen la fe intacta de los rescatistas que los buscan desde el cielo con helicópteros que reproducen los mensajes de la abuela Fátima para que no se sientan solos en la oscuridad de la noche; en la tierra con megáfonos, pitos y gritos para que entiendan que la búsqueda no se ha detenido y que están cerca, que no tengan miedo. Los buscan en el aire, en el agua y en los árboles gigantes que rugen con el viento.