Las comunidades afro e indígenas que por estos días han estado bloqueando la vía Buga- Buenaventura, en busca de mayores soluciones por parte del Gobierno Nacional, respecto a los daños causados por la ola invernal, levantaron este jueves de manera temporal el bloqueo de esta importante troncal con el fin de que el Gobierno pueda responder prontamente.

“Hemos decidido abrir el cierre de la vía y nuevamente estamos esperando respuesta del gobierno. Estamos siendo claros y reiterativos de que no es una sola etnia que se encuentra participando en esta manifestaciones, somos todas las organizaciones que estamos dentro de esta causa que es la ola invernal”, aseguró uno de los manifestantes.

No obstante, a la altura de los sectores conocidos como El Credo, La Delfina, Los Tubos, La Víbora y Loboguerrero, el gremio de camioneros decidió no abrir el paso, ya que están exigiendo a estas comunidades que levanten definitivamente el bloqueo y no sigan perjudicando el paso hacia Buenaventura, pues siguen generando millonarias pérdidas.