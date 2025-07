La iniciativa no deja de levantar ampolla y tiene en alerta a las firmas encuestadoras, que reclaman por una suerte de mordaza en materia estadística que impediría que la gente pueda acercarse a los aspirantes, además de restricciones para medirle la temperatura a más de un candidato.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Alfonso Portela –exregistrador delegado en lo electoral–, destaca las bondades de la nueva ley, aunque también alerta por algunos puntos controversiales. Advierte que la ciudadanía no se puede saturar de encuestas y que “en Colombia hay una ‘encuestitis’ impresionante”, al tiempo que señala que hay muchas “encuestadoras de garaje que desprestigian la labor”. Por ello, señaló que la única manera de recuperar la confianza en las encuestas era regulando.

La iniciativa establece que solo se podrán divulgar encuestas tres meses antes del comienzo de inscripción de candidatos. Es decir, en noviembre próximo. ¿Qué opina? ¿Le parece un tiempo adecuado?

“A diferencia de los mismos encuestadores, a pesar de que yo formo parte de una firma encuestadora, sí soy amigo del control temporal de las encuestas. Si bien algunos dicen que sería una restricción al derecho a la información, para mí no lo es, porque las encuestas que se hacen, por ejemplo, un año antes –lo digo con conocimiento y experiencia– no dan cuenta de la población que aún no ha tomado la decisión si va a votar o no.

¿Qué quiere decir esto? Al hacer estos ejercicios uno encuentra que la gente que no ha decidido por quién votar representa un 90 % o un 95% de la población electoral. Entonces, ¿cómo puede uno decir que está midiendo el país cuando tiene un 95% de personas que aún no ha tomado una decisión. No se pueden hacer proyecciones con un 5 % de la población electoral tratando de contar el territorio nacional. Eso no es serio y eso es desinformación.

Por todo ello, para mí es un tiempo razonable de siete meses antes de la elección para que comiencen a publicar encuestas. La experiencia me ha dicho que inclusive faltando un mes para el día de las votaciones más de la mitad de la población no tiene por quién votar todavía. La ciudadanía no se puede saturar de encuestas que de alguna manera están desinformando”.