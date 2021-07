Con un el consejo de seguridad en Bogotá, el Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Interior y Defensa, concluyó su recorrido por 11 ciudades para definir la estrategia de seguridad durante la celebración, mañana, del Día de la Independencia.

El ministro de Defensa, Diego Molano, manifestó que no permitirán bloqueos “ni violencia ni campamentos permanentes que afecten los derechos a la movilidad, al trabajo, a la sana convivencia de ninguna ciudad y en especial de la capital. Por lo tanto, la Policía tendrá todos los dispositivos necesarios para capturar y judicializar a aquellos responsables de actos que afecten los bienes privados o los públicos”.

Según MinDefensa, en Bogotá, Alcalá (Valle del Cauca), Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Ipiales, Pereira, Ibagué, Popayán, Neiva y Cali se encontró que existe un interés especial de grupos armados ilegales como el Eln, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc en financiar hechos vandálicos durante la jornada de celebración de la independencia.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, manifestó que “hay preocupación seria” por la información sobre posibles acciones de grupos al margen de la ley durante la jornada. “Tenemos trabajo. Estaremos con la Policía Metropolitana para garantizar el orden de la ciudad en un día que es crítico”.

En Antioquia los esfuerzos se centrarán en evitar bloqueos y quema de vehículos en puntos claves como la vía Medellín - Caucasia, la autopista Medellín – Bogotá y las entradas al Área Metropolitana y Urabá.

Por su parte, en el Valle del Cauca, la región con mayores alteraciones de orden público en los últimos dos meses, la tensión es alta e incluso en las últimas horas se presentaron polémicas entre sus autoridades.

El pasado sábado se filtró un audio en el que la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, le manifiesta a alguien a quien llama “jefe” que a pesar de haber decretado cierre de fronteras en el departamento, la medida no rige en Cali ni Buenaventura, al referirse al ingreso masivo de vehículos tipo chiva con comunidades indígenas hacia Cali para participar en la Asamblea Nacional Popular.

“Sí, jefe, lo que pasa es que acuérdese que yo no puedo cerrar Cali porque Jorge Iván (en referencia al alcalde) no me deja. Me toca cerrar es el departamento. Jorge Iván me dijo que no me lo permitía, que si yo sacaba decreto cerrando Cali, me lo desautorizaba”, se escucha en el audio.

Desde la Gobernación aseguraron que la persona con quien hablaba Roldán es su propio hijo, a quien ella llama “jefe”.

Algunas voces como la del senador Wilson Arias han rechazado lo que considera estigmatización contra la Asamblea Nacional que se realizará en Cali y en general contra las expresiones ciudadanas que tendrán lugar el 20 de julio.

La Defensoría del Pueblo activó el Plan Operativo Especial para brindar el acompañamiento a los ciudadanos que saldrán a marchar. La entidad manifestó que hará revisión minuciosa de los elementos que porta el Esmad y realizará visitas de verificación a centros de salud, estaciones de Policía, centros de traslado por protección (CTP) y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, para velar por la garantía de derechos de personas que pudieran resultar lesionadas, heridas, conducidas, trasladadas y capturadas en la jornada que tensiona al país