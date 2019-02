“Las ‘bodegas’ para difamar en redes son ilegales”: Fiscal

Crear series de cuentas falsas de redes sociales para afectar oponentes políticos, religiosos o comerciales, es un “acto ilícito en Colombia y constituyen concierto para delinquir”. Así lo recalcó este jueves el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, durante la audiencia pública de la Corte Constitucional en la que se analizan los límites de la libertad de expresión en internet.

El fiscal detalló que “hay una instrumentalización de las redes sociales, por parte de quienes a través de sus ‘bodegas’, se dedican como organizaciones, como empresas, a difundir informaciones falsas”, que “se esconden en el anonimato para cometer este delito”.

Durante la audiencia, Martínez rechazó el uso de las redes sociales para hacer apología al delito y señaló que la libertad en la red encuentra su límite en la protección al buen nombre y la honra.

No obstante, el fiscal reconoció que “la sociedad tiene una expresión de deliberación vigorosa y abierta en las redes, más aún cuando se trata de la expresión de posiciones políticas”, que no se debe inhibir, por lo que “en estos asuntos no se pueden criminalizar los excesos”.

Para Martínez, hay que saber diferenciar cuándo el usuario de una red está expresando una opinión personal y cuándo está cometiendo un acto ilegal, por ejemplo, “cuando se usan imágenes comprometedoras falsas o cuando se usan audios, llegando al extremo de recrear la voz de los servidores públicos, pero con contenidos ideológicos que no corresponden a la línea del sujeto. Eso puede constituir una injuria o una calumnia, cuando esa expresión falsa da a lugar a asignar a la persona la existencia de una actividad criminal o asignarle una imputación delictiva”.

También el hostigamiento a través de internet constituye un delito, que se ve agravado cuando “alguien que pertenece a un grupo ideológico, instiga dolosamente a un grupo o individuo en relación de su identidad para causar daño”, explicó el fiscal, añadiendo que “los excesos en las redes sociales pueden ser objeto de tratamiento de la acción penal, con un criterio exceptivo, para lo que será muy importante para ello seguir contando con la colaboración de las plataformas internacionales para conocer la identidad de estos autores”.

Asimismo, existen delitos tipificados en acuerdos internacionales sobre el uso de la red, como la pornografía infantil y la trata de personas, “sobre los que la Fiscalía adelanta investigaciones”, concluyó.