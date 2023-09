Pero su pasado de narcotraficante y contrabandista pareciera importarles poco o nada a los seguidores del “Hombre Marlboro”, como también es conocido por quienes claman para que sea su alcalde.

Tampoco pareciera importarles las tantas veces que lo han nombrado en el escándalo alrededor de la supuesta entrega de $600 millones a Nicolás Petro, el hijo mayor del Presidente. Mucho menos necesitaron que se vistiera con una túnica blanca para la segunda venida, ni que bajara del cielo con una capa y una espada. Solo les bastó que se pusiera una camiseta morada, una gorra con su nombre estampado y un poncho al hombro para reconocerlo como líder.

El 10 de julio, día que “Santa” dejó en firme su regreso a las urnas con 63.825 firmas, a las calles aledañas a la Registraduría de Maicao no les cabía una persona. Fue recibido por una marea de sonrisas y aplausos que estallaron al unísono.

Ese mismo día, el resto de políticos reconocieron que la contienda se había puesto difícil, por no decir imposible. “La gente lo quiere y contra el cariño que le tienen no hay argumento que valga”, le dijo a EL COLOMBIANO uno de los aspirantes a la Alcaldía que se bajó para acompañar a Lopesierra en la imaginada victoria en las elecciones de octubre, si es que no tumban su candidatura que ya fue demandada.