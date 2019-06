Los cuatro exguerrilleros que nunca le han cumplido a la JEP

Contexto de la Noticia

Iván luciano márquez “Iván Márquez”

El 1 de diciembre de 2017, el jefe negociador de las Farc en Cuba firmó el acta de compromiso con la que se disponía a cumplir lo pactado: responderles a las víctimas por los hechos y repararlas por el daño causado. Para honrar esta condición, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR) de la JEP le ordenó presentarse el 14 de marzo pasado a comparecer pero, el 7 de marzo, su abogada expresó que “el señor Marín tiene problemas de seguridad y no ha podido desplazarse a Bogotá”. Según la JEP, la defensora no aportó las pruebas que determinarán tal inseguridad. Así las cosas, la SRVR lo citó nuevamente para el 2 de mayo de 2019, pero el 23 de abril, la defensa solicitó realizar la audiencia en Miravalle, Caquetá, por “razones públicas de seguridad jurídica y personal”. Así se dispuso, como lo certifica el auto 76 de la JEP, pero en esa fecha el exjefe de Farc tampoco se presentó. A este incumplimiento se sumó un tercero: Márquez no asistió a una entrevista programada para el 3 de marzo para tratar el tema de la amnistía. Ante las ausencias reiteradas, la Justicia Especial para la Paz le abrió incidente de verificación y así identificar si Márquez ha cumplido o no con lo pactado ante la JEP. Pese a que el exjefe de Farc ha manifestado que estaría dispuesto a continuar en el proceso, se desconoce su paradero. La JEP deberá pronunciarse sobre su caso el próximo 18 de junio.

henry castellanos “Romaña”

Firmó su acta de compromiso el 23 de febrero de 2018 ante la JEP, en la que se comprometía a cumplir con los preceptos de contar la verdad, reparar víctimas y no volver a delinquir. La Justicia Especial le ordenó el 20 de marzo de 2019 rendir versión voluntaria por el caso 001 secuestros (Romaña es señalado de inventar las llamadas pescas milagrosas) pero, el 19 de marzo, su apoderado solicitó mediante un oficio una nueva fecha para la versión y argumentó que su representado tenía problemas de seguridad para él y su familia. La segunda cita quedó para el 27 de mayo de 2019, la misma a la que no asistió ni él ni su abogado y hoy se desconoce el porqué. La magistrada Juliana Lemaitre solicitó a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA), que adelantara el estudio de riesgo de Romaña. La UIA solicitó en reiteradas ocasiones al litigante de Romaña concertar una entrevista con él y establecer el riesgo y la seguridad, a lo que este respondió mediante un escrito que no era posible concretar fecha y hora porque “desde la época en la que se manifestó que tenía problemas de seguridad (marzo), no sabe del compareciente y no han podido establecer comunicación con él”. Después de esta falta, la JEP abrió incidente de verificación de condicionalidad. Según los tiempos establecidos en el artículo 67 de la ley 1922 de 2018, la JEP deberá pronunciarse el 26 de junio sobre la situación de Romaña ante la justicia especial.

hernán darío velásquez saldarriaga “El Paisa”

El 22 de junio de 2017 firmó el acta de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz y ratificó su voluntad de dejar las armas y responderles a las víctimas el por qué cometió los delitos, además de reparar a los afectados por sus acciones. No obstante, el otrora comandante de la columna Teófilo Forero, de las Farc, incumplió con compromisos como no enviar sus informes sobre las actividades de reincorporación que adelantaba en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, de Miravalle; y del asunto relacionado con el caso 001 que enmarca el tema de secuestros. Aunque los otros 30 exjefes de Farc enviaron sus documentos, “el Paisa” no solicitó ni siquera prórroga para remitirlos. A estos se suma no asistir a las entrevistas programadas por la JEP para determinar el grado de peligro o amenaza que en diversas ocasiones denunció el exjefe insurgente, como ocurrió el 18 de marzo pasado. Con los expedientes anteriores, y como quedó consignado en el auto 061 de 2019, “la Sala considera que la cesación de su contribución activa al éxito del proceso de reincorporación a la vida civil de forma integral, así como su no comparecencia al proceso de contribución con el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas en el marco del caso 01, es un incumplimiento grave de las condiciones para mantener los beneficios recibidos”, por esta razón, ordenó la captura el 26 de abril de 2019.

José manuel sierra sabogal “Aldinever”