Los pilos vuelven a reclamar su sostenimiento

“El Icetex nos respondió que desde el 18 de febrero empezarían los giros, pero aún hay reportes de estudiantes que no han recibido los recursos”, señaló el pilo.

De igual manera, el pilo Diego Puentes , estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad de La Salle en Bogotá, señaló que su situación fue resuelta hace una semana; no obstante, aún hay por lo menos cinco mil estudiantes con este problema.

“La principal preocupación es que son personas de otras regiones, entonces es complicado que esas necesidades se puedan satisfacer con facilidad”, expresó Pedraza, quien también destacó que esta se convierte en una razón para desertar de la universidad, pues al no tener plata para mantenerse en una ciudad, tienen que regresar donde sus padres, “y si lo hacen tienen que pagar el crédito, porque el programa no es nada más allá de créditos condonables”, agregó Pedraza.

Este semestre no fue la excepción. Jennifer Pedraza , representante de los estudiantes al Consejo Superior de la Universidad Nacional (en Bogotá) y líder estudiantil del país, explicó que, como en otras ocasiones, los pilos sufren por la ausencia de los giros.

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, le dijo a EL COLOMBIANO, que los giros se hicieron incluso hace dos semanas, pero, además, hizo énfasis en el caso de algunos universitarios “que no han iniciado su semestre 2019-I, pues a ellos seguramente no les han recibido”, indicó la ministra. Estos casos son los de los estudiantes de las universidades públicas, quienes estuvieron en paro entre noviembre y diciembre pasado y que, por ende, están por estos días recuperando el tiempo de clase que no vieron durante el cese.

Por otra parte, Icetex le dijo a este diario que ya giraron esos dineros, pero han encontrado, en algunos casos, una dificultad relacionada con que las cuentas bancarias a donde les giran a los estudiantes, fueron abiertas con la tarjeta de identidad y muchos ya tienen cédula o contraseña.

“Lo que les pedimos, en estos casos, es que renueven sus datos ante las entidades bancarias y ante el Icetex, para evitar que se vuelvan a registrar estas dificultades”, expresó un vocero de la entidad.