Los Sánchez Montes de Oca, el clan que cayó en las urnas

Desde hace 20 años, el clan de los Sánchez Montes de Oca no perdía en Chocó. Su primera derrota en las urnas fue apabullante. No alcanzaron a llegar a la Gobernación con su líder natural, Patrocinio Sánchez y, además, no pusieron alcalde de Quibdó, su fortín electoral.

Esta derrota la complementa que, de las 30 alcaldías, solo alcanzaron ocho y entre esas no están ni Istmina ni Riosucio, sus otros dos enclaves electorales. Con este panorama, el único poder que les queda es la curul de Astrid Sánchez, en la Cámara de Representantes. No es más.

Pues bien, en estas elecciones regionales lo que ocurrió fue que el liberalismo, a través de una coalición con Cambio Radical, el Partido Verde y los conservadores, entre otros, se garantizó el poder en la gobernación, con Ariel Palacios Calderón, el candidato del gobernador Jhoany Carlos Alberto Palacios.

En la Alcaldía, también habrá continuidad del alcalde Isaías Chalá –hoy preso investigado por corrupción– con Martín Emilio Sánchez, quien llega avalado por el Partido Conservador. Palacios alcanzó 72.594 votos, frente a los 63.481 que consiguió Patrocinio. Y Martín, con 13.294, superó al candidato de la casa Sánchez, César García, quien logró 11.032 votos.

La realidad es que el triunfo de los nuevos mandatarios chocoanos hasta hace un par de meses parecía imposible, básicamente, porque la casa Sánchez estaba recuperando su poder político tras el secuestro, primero, de Patrocinio en agosto de 2013 y, segundo, Odín Sánchez, en abril de 2016, por parte del Eln.

De ahí, salieron fortalecidos, además ninguno de los dos es nuevo en la política: Patrocinio fue alcalde de Quibdó en el periodo 2001-2003 y gobernador entre 2008-2010. Mientras que Odín se convirtió en representante a la Cámara en 1998. En 2011 fue condenado por parapolítica.

Para estas elecciones aceitaron su maquinaria y en un hecho sin precedentes, a mediados de año, hicieron un acuerdo con el también condenado por parapolítica Édgar Ulises Torres. Pacto que no les dio resultado en las urnas.

El triunfo de Ariel Palacios, tampoco es gratuito. No gana solo. Llega a la Gobernación gracias al apoyo de la estructura del llamado cordobismo, hoy en manos del gobernador Carlos Alberto Palacios. Además, cuenta con el apoyo del representante Nilton Córdoba Manyoma, quien está involucrado en el Cartel de la Toga. Otros dos alfiles son de los senadores Julián Bedoya y Juan Luis Castro.