Madre que expuso presunto abuso sexual en hogar infantil del ICBF denunció amenazas de muerte: “No me van a callar”

Espinel dijo a través de un video en TikTok que a ella la acusan de “dañar el buen nombre” de Castellanos al exponer los abusos contra su hija. “Se están haciendo virales unos mensajes que alguien sin escrúpulos ha sacado en contra mía. Yo no digo a qué me dedico porque no estoy buscando un reconocimiento. Yo soy modelo webcam. Mi trabajo no me avergüenza porque es como cualquier otro”, explicó.

Y agregó: “Mi hija tiene a su papá y a su mamá. No convivimos, pero llevamos una muy buena relación los cuatro. Entonces, no entiendo por qué quieren cambiar la versión. Sí son 10 víctimas, no es una víctima, ni tres... ya van 10 víctimas confirmadas. A mí lo que me interesa es que se haga justicia por mi hija que fue víctima de ese señor (Freddy) y por los demás niños.

La madre reiteró que ella no se avergüenza de su trabajo y que no pretende obtener reconocimiento a través de las denuncias en contra de Castellanos. “Ninguna mamá se ha referido a plata. Acá lo que nosotros queremos es que todo el peso de la ley caiga sobre Freddy Castellanos y sobre sus cómplices: la coordinadora y las profesoras. Todas ellas fueron cómplices, porque cómo es posible que un niño llore, grite de dolor pidiendo ayuda y nadie lo acompañe. Cómo es que un profesor tenga qué llevar a un niño al baño, ¿dónde estaba la auxiliar y el control de Bienestar familiar? Aquí hay negligencia y complicidad”.