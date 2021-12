Las manos criminales que queman al Vichada

Otra de las hipótesis es el interés de quemar tierras para introducir ganadería. Pero esta versión no le cuadra a Michel Zurfluh, secretario de Gobierno de Vichada, quien explica que la lejanía de El Tuparro no lo hace atractivo para estas prácticas. “En Vichada todavía hay tierra muy barata para implementar ganadería, dijo a EL COLOMBIANO, aunque indica que no hay claridad sobre las causas.